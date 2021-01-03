В Махалино легковушка превратилась в груду металла. ВИДЕО

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столкнулись Lada Largus и фура. Большегруз стоял на проезжей части. Легковушка на скорости врезалась в прицеп фуры. На видео с места происшествия видно, что у Lada Largus отрезало верхнюю часть, разбились стекла и капот.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что машины столкнулись 2 января в 7:35 на 727 километре трассы М-5 «Урал».

«44-летний водитель Lada Largus допустил наезд на стоящий Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 57-летний мужчина», - добавили в ведомстве.

В результате происшествия скончался водитель легковушки. Пассажиры машины – 30-летняя женщина и девочка получили травмы, их доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Инспекторы просят водителей быть особенно внимательными на заснеженной дороге. Не стоит делать резких маневров и превышать скоростной режим, так как машину может занести. Кроме того, если вы почувствовали сонливость или признаки недомогания, следует остановиться.