Следователи выясняют причины смерти городищенца в пожаре

В Городищенском районе Пензенской области произошел пожар , который унес жизнь мужчины. В причинах трагедии разбираются следователи.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, пламя разгорелось в четвертом часу утра 2 января в доме на улице Центральной в селе Можарка. Когда пожарные побороли пламя, они обнаружили в террасе тело 62-летнего хозяина жилища. Мужчина проживал один. О пожаре в региональное управление МЧС сообщили соседи.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - уточнили в ведомстве.

Чтобы избежать трагедии, нужно следить за исправностью печей и обогревателей, не допускать их перекала, не сушить на них вещи и дрова. Также нельзя курить в постели, потому что тлеющая сигарета может стать причиной пожара.