Медики назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

Врачи сообщили о противопоказаниях для вакцинации от Covid-19. Оказалось, что прививку смогут сделать не все россияне.

На сайте телеканала «360» со ссылкой на РБК уточнили, что у пациента, которому собираются колоть вакцину от коронавируса, по словам врачей, не должно быть никаких проявлений ОРВИ (насморка, кашля, температура, недомогания) и обострения хронических заболеваний. Также до и после инъекции не стоит злоупотреблять жирной пищей, фастфудом и алкоголем.

Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Отмечается, что если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова, и он может потерять сознание.

Медики добавили, что иммунитет после прививки вырабатывается не сразу, поэтому нужно подождать, чтобы в организме появились антитела.