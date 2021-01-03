Пензенцев предупреждают о густом тумане 4 января

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Кроме того, ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Сотрудники ГИБДД просят водителей правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Не нужно забывать про использование противотуманных фонарей. При приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.

Пешеходам также нужно быть внимательнее. Стоит помнить, что дорогу необходимо переходить только по «зебре». Кроме того, следует убедиться, что машины уступают дорогу. Водители могут не заметить перебегающего проезжую часть человека.