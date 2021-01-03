Пензенцев в понедельник ждет мокрый снег

На сайте ГУ МЧС по Пензенской области опубликовали оперативный прогноз погоды на понедельник, 4 января.

Пензенцам обещают облачную погоду. В регионе пройдет небольшой, мокрый снег. Также ожидается гололед, гололедица и туман. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -4 до -9 градусов. Днем столбик термометра покажет отметку в +1 градус.

Спасатели рекомендуют пензенцам надевать теплую одежду и обувь, а в ветреную холодную погоду перед выходом на улицу мазать открытые участки тела специальным кремом. Передвигаться стоит медленно и осмотрительно, чтобы не поскользнуться на заледеневшей дороге.