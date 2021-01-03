Пензенские предприятия готовы работать в рамках соцконтракта

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что социальный контракт – новая форма поддержки малоимущих граждан. Она подразумевает заключение договора с жителем и разработку его индивидуальной программы социальной адаптации для выхода из кризиса. Участники программы смогут за счет бюджетных средств найти работу, пройти обучение и трудоустроиться по новой специальности или получить грант и открыть свое дело.

«Главная цель – вывести жителей из сложной жизненной ситуации, трудоустроить и дать возможность зарабатывать. Программа начинает действие в этом году, на ее реализацию выделяются серьезные средства – более 100 миллионов рублей, что позволит оказать помощь почти 1500 пензенцам. Перед нами стоит задача – найти образовательные организации и компании, готовые предложить работу участникам программы. В том числе, это возможность помочь вам с поиском персонала», – сообщил Сергей Волков.

Участники встречи подтвердили, что потребность в кадрах есть всегда. Они выразили готовность к сотрудничеству. В настоящее время в Пензе продолжается работа совместно с областным Министерством труда и социальной защиты населения – специалисты готовят необходимую нормативную базу.