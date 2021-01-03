В Кузнецком районе на трассе произошла массовая авария

В Кузнецком районе Пензенской области на трассе М-5 «Урал» 3 января столкнулось несколько машин. Об этом стало известно из Сети.

Видео с места происшествия опубликовали в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что проезжал мимо в 14:28. Судя по кадрам, столкнулись три легковушки, у всех – механические повреждения. Рядом стоит еще несколько машин, являются ли они тоже участниками ДТП – понять трудно.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят водителей не лихачить на заснеженной дороге. Любой резкий маневр может привести к заносу. Кроме того, пензенцев предупреждали о тумане 3 и 4 января. В условиях ограниченной видимости стоит снизить скорость и включить противотуманные фонари.