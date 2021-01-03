Россиянам запретили хранить личные вещи на чердаке многоквартирных домов

В России с 1 января запрещено хранить личные вещи и мебель в подвалах и на чердаках многоквартирных домов.

Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику, сообщает РИА Новости. В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, «отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы».