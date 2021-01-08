«Я организовала Книжный клуб». Пензячка объединила любителей Саган и Гилберт

Пензячка Юлия Долманова говорит, что ее призвание по жизни – мама, жена, учитель математики и просто счастливый человек. Но есть еще то, что объединяет ее с 70 единомышленницами – Книжный клуб, который Юля создала два года назад. Любители литературы разных жанров встречаются раз в месяц оффлайн, читают и обсуждают одни и те же книги. Но это - лишь одна из традиций клуба. О ней и о других рассказала сама жительница Пензы.

Все началось с фильма

«Идея создания клуба витала в воздухе давно, - говорит Юлия. – Я видела, что подобные сообщества существует в других городах. Окончательным толчком стал просмотр фильма «Книжный клуб». Сюжет его таков: пять подруг встречаются раз в месяц и читают определенную книгу. Но это фильм - не про книги, а про взаимоотношения. Главным открытием для меня стало то, что, оказывается, можно собираться компанией и всем вместе обсуждать книгу. И это послужило толчком. Еще двигателем была мысль: «Когда как не сейчас, сколько можно откладывать?» И я бросилась в омут с головой. Просто решила, что сделаю это. И была уверена, что все получится».

Первая встреча клуба прошла седьмого ноября 2018 года. На нее были приглашены девушки, которые участвовали в юлином онлайн-марафоне «Книга вместо Инстаграма». Он раз в месяц проходил в соцсетях, и Юля предлагала на протяжении пяти дней читать чуть больше, чем обычно.

«Когда марафон подходил к концу, я в качестве знака внимания отправляла участницам красочные конспекты книг, которые делала сама, ссылки на ютуб-каналы, которые я считала достойными внимания. А в 2018 году решила, что презентом по окончанию марафона будет приглашение на первую встречу Книжного клуба. Все ответили согласием, и пришли на встречу».

Юлия не скрывает, что волновалась: был будний день, детей оставить было не с кем, и она взяла их с собой в кафе, в котором проходила встреча. А еще захватила с собой несколько экземпляров книги Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть» и предложила ее первой прочитать.

«Любовь к книгам либо есть, либо нет»

За два года участницами клуба было прочитано 22 книги: Дж.Харрис «Пять четвертинок апельсина», Г.Яхина «Зулейха открывает глаза», Э. Гилберт «Есть, молиться, любить» и другие.

«Я прочитала все книги, кто-то – всего одну, - говорит Долманова. – Обсуждение в клубе дарит дополнительные эмоции. И, если быть откровенной, то художественную литературу я читаю благодаря клубу».

Встречи в клубе бесплатные. Достаточно написать в социальных сетях Юле о своем желании вступить в него, и сразу же добавляют в чат.

«В клубе состоят разные по своим взглядам и профессиям читательницы, разных возрастов, с детьми и без. А вот мужчин у нас нет.

Наши «живые» встречи – возможность узнать лучше друг друга, некоторые так начали дружить».

Если говорить о том, как все устроено, то суть такая: все вместе выбирают книгу, все вместе ее читают, потом встречаются и обсуждают. Все это происходит в дружелюбной обстановке – живое обсуждение в формате: нравится или не нравится. Бывает, что задают вопросы, спорят, сходятся во мнениях. Но, в любом случае, все уважительно относятся друг к другу.

Одна из традиций клуба – «Тайный книголюб». Ее суть в том, что каждая участница приносит на встречу маленький подарок на небольшую оговоренную сумму. И во время встречи есть блок, когда все обмениваются подарками. Никто не знает, что кому достанется. Даритель и одариваемый находят друг друга с помощью номерков. Например, достал номер семь из шляпы, даришь подарок участнику с таким номером. А тот уже - другому.

Эти мелочи, по словам участниц клуба, подарены с душой и согревают.

«Сама я уже в четыре года попросила маму научить меня читать. И потом я с книгами не расставалась. Я помню, как в детстве дочитывала одну книгу и уже бежала уже читать другу. Потом выросла и стала читать книги в маршрутке, на переменах между парами. Установила специальное приложение, и теперь читаю, когда жду ребенка из школы. Любовь к книгам либо есть, либо нет. У меня с детства она всегда, поэтому наш союз навсегда. И здорово, что нас так много, кто умеет читать. И, как сказала одна участница: «Я была уверена, что я самый читающий человек в этом городе».

Среди одноклубниц даже есть писатели. Периодически Юля организовывает встречи с писателями нашего города. Ведь очень интересно посмотреть на эту профессию изнутри.

К сожалению, из-за пандемии пензячки несколько месяцев не могли пообщаться в живую. Поэтому первая встреча после карантина прошла на зеленой лужайке перед собором. На нее даже пришли мама с малышкой, которой было на тот момент всего несколько недель.

Алина Кулькова