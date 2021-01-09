Немолодой молодой музыкант. Интервью с Дмитрием Прокофьевым

Вечно улыбающийся Дмитрий Прокофьев известен пензенцам как человек, которому жители нашего (да и не только нашего) города обязаны яркими стадионными концертами топовых исполнителей, среди которых - не только мастодонты отечественной музыки вроде ДДТ и «Ленинграда», но и звезды мирового уровня - Limp Bizkit. Однако о том, что сравнительно недавно Дмитрий из организатора концертов трансформировался в полноценного артиста, слышали немногие. В интервью ИА «Пенза-Пресс» он рассказал, каково это быть «немолодым молодым музыкантом», поделился своими взглядами на творчество и российский шоу-бизнес, а также объяснил, почему ему так нравится быть частью пензенского вэб-сериала «Преподобный Дэ».

— Ты был инициатором создания трибьют-альбома «Территория ДДТ». Как пришла эта идея?

— Мы с AGE (и не только) организуем московский концерт ДДТ, и нужны были какие-то формы для привлечения другой аудитории. Сам по себе знаю, что когда ты не находишься непосредственно в материале ДДТ, она для тебя выглядит как группа нескольких хитов. И та аудитория, которая сейчас ходит на рок-н-ролльные концерты, молодая, а её сейчас достаточно много, находится вне контекста группы. То есть была такая задача. И мне удалось её так решить, чтобы современная молодая аудитория спела песни группы ДДТ в своём формате.

— Ты остался доволен результатом?

— У меня было несколько галочек: чтобы поучаствовали разноплановые артисты — там очень разноплановые артисты; чтобы о трибьюте написал The Flow — они дважды написали; и чтобы одна из песен попала в топ-чарты — и песня «Дождь», которую мы сделали с продсером MaxSong и певицей из небольшого городка в Красноярском крае Боготол, до 48 места в топ-чарте в «Яндекс. Музыке» поднималась. И все эти галочки случились. Ну, и, собственно, я сам хотел поучаствовать и сделал песню в формате «Пенза Движ». Получилось такое аутро, в котором собраны цитаты из песен группы ДДТ и моя любовь к их живым выступлениям.

— Как относишься к критикам, которые назвали трибьют версией шоу «Голос», в котором многие участники просто перепели песни Шевчука, не вложив в них ничего своего?

— Я абсолютно не согласен с этим. Дело не в аранжировке, а в звуке. Многие песни все слышали только в том звуке, который был в девяностых и двухтысячных, так как это делали ДДТ. Есть некоторые песни, которые были просто перепеты, но их единицы. И это всё равно в другой стиль уведено. Все ждут, чтобы получилось как у Noize MC. Он, кстати, был среди возможных участников, но это одна из галочек, которая не случилась.

— Но Нойзу тоже прилетало после кавера на «Всё как у людей» Летова, было огромное количество критики в его сторону, утверждавшей, что он испортил песню, и она вообще была не о том. Так в чём смысл кавера?

— Есть две точки зрения. Два фронта людей. Угодить и тем, и другим невозможно. По-моему, в другом исполнении песня всё равно звучит иначе. Более причёсанный звук — это тоже прикольно. Вот, песня «Дождь». Многие скажут, что на святое посягнули, сделали попсовую, танцевальную песню. Но, извините, ребята: у песни есть прекрасная мелодика, и обрамлённая в понятную для массы оболочку, она донесётся.

— Опиши себя в трёх словах.

— Я немолодой молодой музыкант. Мне 33, и в январе будет 2 года с тех пор, как я выпустил свою первую песню.

— Сложно было принять решение стать музыкантом?

— Конечно. Я справился с этим только в 33, хотя хотел быть музыкантом всю жизнь, но всегда себя останавливал. На самом деле я углубился в то, как делается музыка только год назад, а подтолкнула меня уделять этому больше, чем 2 часа в неделю, изоляция. У меня столько было энергии во время неё, но я потратил много времени не на то. Вместо того, чтобы писать песни и записывать их как есть, я решил вначале сделать студию. На три месяца зарылся в стройке. Потом я наконец-то начал работать с хорошим музыкальным продюссером Андреем Рыжковым, и мы выпустили с ним две песни.

— Сколько всего треков ты уже выпустил?

— У меня много треков вышло, но под именем Prokofiev, это мой последний проект, вышло только два, сейчас готовится третий.

— Что нужно, чтобы сделать классный трек?

— Нужно думать над его структурой. Должна быть забота о своём слушателе. За счёт чего становятся великими? Не за счёт внутреннего таланта. За счёт него можно найти хотя бы одного фаната. Почему Макс Корж относится так к своим фанатам? Потому что он знает, что за счёт них он стал настолько популярным. Понятно, что есть его творчество, что оно отзывается, но он заботиться о своих фанатах. Он знает, что любят его фанаты — они любят слэмиться на его концертах. Поэтому он делает треки для слэма. Но дело ещё и в том, что ты должен понимать, кто твой фанат.

— Ты себя определяешь как инди-артиста или поп-артиста?

— Конечно, я хотел бы быть массовым артистом, на концерты которого ходят не в клубы, а на стадионы. Я думаю, что и музыка у меня соответствует.

—Твоя первостепенная цель в творчестве?

— Мне нужен хит. Мне нужен хит. Но его не будет без видео, которое сейчас очень важно, образ. Важно вообще, в принципе, позиционирование. Понять свою роль в этом спектакле.

В этом плане мне очень сейчас нравится проект «Преподобный Дэ» (18+) [вэб-сериал режиссёра Михаила Кривова], в котором я исполняю главную роль. Я считаю, что он пока самый лучший по образу для меня. Потому что там есть вот это позиционирование.

—Ты рассматриваешь этот сериал с точки зрения продвижения себя как музыканта?

— Изначально, это просто прикольный проект. Но я понимаю, что на него реагируют люди, и, конечно, его можно продвигать, чтобы у меня появилось больше аудитории. Но в первую очередь, это просто классный проект! Мне весело в нём участвовать!

А по поводу видео, я думаю сейчас попробовать поиграть с «TikTok». Сейчас пытаться придумать что-то новое — это незрелый подход. Зрелый подход — понимать, что ты создаёшь свою музыку из того, что ты уже слышал. И чем осознанней ты это делаешь, вкладывая себя, тем более новое ты и создаёшь. Когда-то новым искусством стало миксовать визуал с музыкой. Тогда появилось MTV — целая музыкальная революция. А «TikTok» сегодня — новое MTV, где люди снимают клипы, и тебе важно придумать для них интересный сценарий.

— Поэтому ты так много внимания уделяешь своим клипам?

— Да. И потому что я видео занимался больше, чем музыкой, на самом деле. Главное сейчас всё это правильно объединить. В рамках короткого видео. Форма укорачивается. Я думаю, что и песни нужно укорачивать. Это может быть даже новой формой. Все говорят, что короткие песни убивают музыку, но отнесись к альбому как к песне, в котором части — отдельные маленькие треки. Если сделать это — мне кажется, будет очень концептуально. Может быть, я даже и сделаю таким мой альбом.

— То есть альбом всё-таки планируется?

— Следующей осенью.

— Кстати, по поводу концепции: она в твоём творчестве присутствует? Есть какая-то красная нить, которая тянется от трека к треку? Она вообще должна быть?

— Никогда не задумывался, кстати. Говорят, что все песни о любви, а я говорю, что все песни о разговоре с Богом. Человек так разговаривает со Вселенной. Разговор — это и есть «быть», наверное. Так что, у меня всё — разговоры с Богом. «Собери меня» особенно. Это такой крик, песня-перерождение.

— Ты во всех своих песнях от своего имени говоришь, или у тебя есть лирический герой, на которого можно свалить какие-то гипотетические эмоции?

—Нет, я полностью от своего имени говорю. От части меня.

— Не думаешь о переезде в Москву, там же проще заниматься музыкой?

— Москва прикольная. Но она мешает тем, что приходится много денег тратить на жизнь, а не на творчество. От Пензы до Москвы я езжу постоянно. Для меня это несложно. Вообще, в целом, нужно менять обстановку регулярно. Когда ты живёшь в Москве, ты никуда практически не ездишь. Ну, в тур поехал. Я считаю, что у человека должно быть два состояния: одиночество и общение. И эти стояния должны быть в разных местах, и в идеале — в разных городах.

— У тебя ещё не было сольных концертов?

— Ни одного ещё.

— А планируются выступления?

— Да, но пока не знаю ещё, как это всё будет. Не пришло ко мне понимание. Я мечтаю выступить на разогреве у ДДТ на московском концерте. Я вообще часто с места в карьер прыгаю. У меня же так же было с концертами. Я организовал несколько маленьких концертов в «Подполье», потом я сделал «Обе две», а потом сразу — ДДТ на стадионе. Собственно, что-то похожее я и здесь хочу провернуть.

— Страшно на сцену выходить?

— Самый большой мой страх — страх опоздать. Я недавно рассуждал о том, что бывает, когда ты вступаешь в ступор. Тебе что-то нужно сделать, ты вначале горишь, а потом не хочешь даже касаться этого. А если ты не хочешь что-то делать, значит, ты хочешь какого-то результата. В данном случае ты хочешь опоздать, не сделать, не выполнить обещание. Скорее всего, это вот эта обида, когда тебе в детстве что-то обещают, а в итоге не делают. Когда ты сдерживаешь своё обещание, а то, что делают тебе в обратную — не то, что ты ожидал. Это страх сделать, но не получить взамен ничего. Поэтому страшен не сам концерт, страшнее, что на него не придут люди.

— А ты мониторишь наличие аудитории, которая готова прийти на твои концерты?

— Нет. Пока рано. Не нужно считать людей, которые готовы прийти на твой концерт до того, как ты не создашь все условия, чтобы они пришли.

— В чём проблема российского шоу-бизнеса?

— В том, что он — не совсем бизнес. Пока ещё нет. Это больше спекулятивное предприятие.

— Как его сделать шоу-бизнесом?

— Подход. У нас очень мало узких специалистов. Все занимаются всем. Я против суррогата, когда артист не сочиняет свои песни, а только поёт. Но если человек сочиняет песню, а потом её обхаживают огромное количество профессионалов узких — звукорежиссёров, продюсеров, музыкантов, бэк-вокалистов, - и делают из этого конфетку, — это круче всего. А у нас либо ты самобытная Гречка, либо ты — суррогат. И стремящийся к идеалам подход существует, на самом деле, но его катастрофически мало.

— Ты хотел бы поучаствовать в создании нового российского шоу-бизнеса?

— Я хочу делать то, что мне нравится. Жить в достатке, и чтобы мне ничего не мешало. У меня было когда-то желание стать самым известным, такое максималистское. Это прикольно, конечно, но только как идея, не как залог счастья.

— Что сейчас в твоём плейлисте?

— Welshly Arms. Офигенная группа! Их альбом 2018 года выпуска — первый альбом за долгое время, на котором я каждую песню могу слушать от начала до конца и не хочу переключать даже. То есть я их слушаю не потому, что нужно дослушать, посмотреть, как там и что. Я их слушаю, потому что мне нравится.

— Зачем нужно послушать твои треки?

— Чтобы вдохновится. Я сам себя вдохновляю в этих треках. Собственно, это то, чем я сейчас занимаюсь. Я пытаюсь идти вместо того, чтобы сидеть и ждать.

Послушать песни Дмитрия Прокофьева можно здесь.

Татьяна Котина