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04.01.2021г.
Пензенский врач рассказал, как не заразиться коронавирусом

Пензенский врач рассказал, как не заразиться коронавирусом

Пн, 04.01.21 00:09
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Заведующая отделом пензенского областного центра медицинской профилактики Ольга Савина напоминает, какие предосторожности соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом.

Применение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и способствует ограничению распространения COVID-19.

Особенно важно использование масок для лиц старше 60 лет и лиц с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания.

Этой категории населения необходимо использовать медицинские маски для защиты от инфекции, поскольку в случае заражения они подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни и летального исхода.

Согласно имеющимся данным, передача вирусного возбудителя COVID-19 от человека к человеку происходит, главным образом, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Передача воздушно-капельным путем происходит при нахождения человека в непосредственной близости (в пределах 1,5-2 метра) от заболевшего. У человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, выделения в виде капельных частиц из дыхательных путей при кашле, чихании или общении на близком расстоянии являются потенциально заразными. И могут привести к микробному обсеменению мест внедрения инфекции. Например: рта, носа, конъюктивы.

Еще одним фактором передачи инфекции могут стать загрязненные предметы непосредственно окружающей заболевшего обстановки. Таким образом, передача вирусного возбудителя COVID‑19 может происходить как при непосредственном контакте с заболевшими, так и при опосредованном контакте через предметы обстановки.

Важно помнить, что в контексте пандемии COVID-19 каждому человеку необходимо придерживаться следующих правил:

● использовать медицинскую или тканевую маску;

● избегать мест большого скопления людей и пребывания в больших компаниях;

● соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1,5-2 метра, особенно в случае наличия у них признаков болезни;

● часто проводить гигиеническую обработку рук спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не имеют видимых загрязнений, или водой с мылом;

● не трогать руками нос, рот и глаза;

● при чихании или кашле прикрывать нос и рот локтевым сгибом или одноразовым платком; сразу после использования платок выбрасывать и мыть руки.

Самое главное – быть в курсе эпидемиологической обстановки, прислушиваться к рекомендациям медицинских специалистов, следовать рекомендованным практикам и призывать к этому окружающих.

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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45

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