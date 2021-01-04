Пензенский врач рассказал, как не заразиться коронавирусом

Применение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и способствует ограничению распространения COVID-19.

Особенно важно использование масок для лиц старше 60 лет и лиц с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания.

Этой категории населения необходимо использовать медицинские маски для защиты от инфекции, поскольку в случае заражения они подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни и летального исхода.

Согласно имеющимся данным, передача вирусного возбудителя COVID-19 от человека к человеку происходит, главным образом, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Передача воздушно-капельным путем происходит при нахождения человека в непосредственной близости (в пределах 1,5-2 метра) от заболевшего. У человека, заболевшего коронавирусной инфекцией, выделения в виде капельных частиц из дыхательных путей при кашле, чихании или общении на близком расстоянии являются потенциально заразными. И могут привести к микробному обсеменению мест внедрения инфекции. Например: рта, носа, конъюктивы.

Еще одним фактором передачи инфекции могут стать загрязненные предметы непосредственно окружающей заболевшего обстановки. Таким образом, передача вирусного возбудителя COVID‑19 может происходить как при непосредственном контакте с заболевшими, так и при опосредованном контакте через предметы обстановки.

Важно помнить, что в контексте пандемии COVID-19 каждому человеку необходимо придерживаться следующих правил:

● использовать медицинскую или тканевую маску;

● избегать мест большого скопления людей и пребывания в больших компаниях;

● соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1,5-2 метра, особенно в случае наличия у них признаков болезни;

● часто проводить гигиеническую обработку рук спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не имеют видимых загрязнений, или водой с мылом;

● не трогать руками нос, рот и глаза;

● при чихании или кашле прикрывать нос и рот локтевым сгибом или одноразовым платком; сразу после использования платок выбрасывать и мыть руки.

Самое главное – быть в курсе эпидемиологической обстановки, прислушиваться к рекомендациям медицинских специалистов, следовать рекомендованным практикам и призывать к этому окружающих.