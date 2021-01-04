В Пензе на Олимпийской аллее пройдет лыжный забег «Зимние забавы»

4 января в 10 часов на Олимпийской аллее я в Пензе стартует ежегодная спортивная акция «Зимние забавы» (0+).

Как сообщает пресс-служба мэрии, в забеге примут участие школьники, студенты, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города, а также все желающие. Им предстоит преодолеть дистанции в 2 или 4 километра.

В 9 часов начнется сбор и регистрация участников, в 9:45 – построение, в 10 – сам забег. Также пензенцев ждут традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».

