Загоревшийся жилой дом в Городище тушили 10 сотрудников МЧС

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре, случившемся в Городище.

Сообщение о возгорании поступило 3 января в 20:40, вспыхнул срубовой двухквартирный жилой дом на ул. Василевского площадью 84 кв метров. Сгорели кровля и срубовая баня в 20 кв метров, также здание сгорело изнутри.

В огне никто не пострадал, его потушили 10 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники.

Напомним, чтобы избежать трагедии, нужно следить за исправностью печей и обогревателей, не допускать их перекала, не сушить на них вещи и дрова. Также нельзя курить в постели, потому что тлеющая сигарета может стать причиной пожара.

Ранее информагентство сообщало о смерти мужчины в пожаре в селе Можарка Городищенского района.