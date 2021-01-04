Росгвардейцы помогли пензенскому продавцу вернуть в магазин украденные конфеты

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли задержать мужчину, который пытался скрыться с четырьмя коробками украденных конфет в руках.

По данным управления, сотрудники, патрулируя Октябрьский район Пензы, заметили выбежавшего из магазина мужчину, который нес четыре коробки с конфетами. За ним бежал продавец.

Росгвардейцы организовали преследование злоумышленника, во дворе дома на ул. Циолковского смогли настигнуть беглеца и задержать его. О краже конфет рассказали сотрудники магазина, это подтвердили и камеры видеонаблюдения. Также выяснилось, что несколькими минутами ранее мужчина взял с витрины алкоголь и, спрятав под куртку, вынес на улицу. Уже после этого он вернулся за конфетами.

Задержанный сотрудниками Росгвардии 43-летний мужчина ранее неоднократно был судим. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.