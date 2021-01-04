Еще двоих пензенцев не смогли вылечить от коронавируса

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В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рассказали о смерти еще двоих пензенских пациентов.
С Covid-19 не справилась 47-летняя женщина, не имевшая сопутствующих заболеваний. Коронавирус осложнился субтотальной пневмонией.
67-летний мужчина имел множество хронических болезней, причиной смерти также стал осложненный пневмонией коронавирус.
Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.