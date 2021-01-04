Более 21,5 тысяч пензенцев победили коронавирус

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В Пензенской области число вылечившихся от коронавируса перевалило за 21,5 тысяч.
«Выписаны сегодня 152 пациента. Итого выздоровевших-21592», - сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина вечером 3 января.
Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить риски заражения, необходимо пользоваться маской и антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.