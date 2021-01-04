В Камешкирском районе полицейские спасли мать с детьми от пожара

Сотрудники регионального УМВД стали свидетелями пожара в бане в селе Лапшово Камешкирского района и вовремя вывели мать с двумя детьми из соседнего дома, на который мог перекинуться огонь.

Как сообщает пресс-служба управления, сотрудники полиции поехали в село по служебным делам. На территории одного из домовладений заметили задымление, решили проверить, откуда идет дым. Подойдя ближе, они увидели, что горит баня в нескольких метрах от дома. Выяснилось, что женщина, жившая в нем, даже не подозревала о пожаре. Правоохранители призвали ее взять документы, разбудить и вывести из дома детей, так как огонь в любой момент мог перекинуться на здание.

Другой сотрудник полиции в этот момент оповестил соседей о пожаре, открыл ворота и отогнал автомобиль, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной машины. Затем вместе с соседями начал тушить пожар своими силами. Окончательно ликвидировали огонь приехавшие на место сотрудники МЧС.

Отец семейства, настоятель церкви Казанской иконы Божьей матери в селе Лапшово, выразил огромную благодарность полицейским и соседям за то, что не остались в стороне и предотвратили трагедию.

Напомним, чтобы избежать трагедии, нужно следить за исправностью печей и обогревателей, не допускать их перекала, не сушить на них вещи и дрова.