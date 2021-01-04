Как правильно носить маски в мороз

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РИА Новости провело опрос врачей, чтобы выяснить, как носить маски на морозе, чтобы избежать проблем с кожей.
По словам заведующего лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врача-дерматолога, кандидата медицинских наук Николая Арсентьева, менять маску при таких погодных условиях нужно чаще, чем обычно, и хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать.
Он подчеркнул, что ношение маски в мороз плохо отражается на состоянии кожи, ведь происходит эффект «парника» - из-за разницы температур появляется конденсат.
При появлении проблем с кожей лучше проконсультироваться со специалистом-дерматологом, он посоветует нужные средства. Покупать самостоятельно в аптеках кремы или лосьоны не рекомендуется. Перед тем, как надеть маску, Николай Арсентьев порекомендовал нанести легкий крем, который должен быть подобран под тип кожи человека. Средство должно иметь доказанную эффективность и быть безопасным.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице можно обойтись и без маски, если вы не находитесь в толпе людей, ведь вирус не летает в воздухе просто так.
«Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает», - считает эксперт.