С чего все начиналось. История открытия пензенского зоопарка

В группе пензенского зоопарка соцсети «ВКонтакте» появился первый пост, посвященный его дню рождения. 1 января учреждение отметило юбилей – ему исполнилось 40 лет.

Как отмечается в публикации, в 1981 году зоопарк впервые распахнул свои двери для посетителей.

«Вообще открытие пензенского зоопарка – уникальный случай. Ведь обычно зоопарки создавались только в населенных пунктах с численностью жителей не менее 1 млн человек, а в Пензе в начале 80-х годов прошлого века было немногим более 500 000 жителей. На момент открытия наш зоопарк стал 12-м в Российской Федерации, а всего в СССР тогда было 32 зоопарка в наиболее крупных городах», - сообщается в группе.

Все началось с создания живого уголка в парке им. В.Г. Белинского. Сначала появился вольер с белками, следом - два лисенка и пара карликовых кур, медведица из цирка и двое маленьких медвежат. К началу 1980-х годов на площади в полгектара содержались два вида млекопитающих, 17 видов птиц, семь видов рептилий, два вида амфибий, 35 видов рыб (всего 63 вида, 472 экземпляра). Срочно потребовалось создать необходимые условия как для животных, так и для посетителей.

И тогда по инициативе Георга Мясникова - второго секретаря Пензенского обкома КПСС - и Александра Щербакова, работавшего председателем Пензенского горисполкома, было принято решение о создании в Пензе городского зоопарка.

Некоторые жители города в комментариях к посту также поделились своими воспоминаниями о первых годах работы зоопарка.

«Я работала в нашем зоопарке в 1981 году, после окончания школы. Территория была дикая - заросли камыша, осоки вокруг прудов. Яблоневый сад. По понедельникам, когда в зоопарке был выходной, мы выпускали пастись свободно лося, марала, гривистых баранов, табун пони. Звери наслаждались свободой. Правда, бараны как-то убежали, и их пришлось отлавливать уже на Московской. Поймали», - написала подписчица Светлана.

«С днем рождения!!! Это здорово, что и в нашей Пензенской области есть зоопарк. Каждый год ходим туда с детьми. И всегда интересно проводим время!» - отметила в комментариях жительница города Анжела.

Напомним, информагентство публиковало большой материал об обитателях пензенского зоопарка, многие из которых имеют непростую историю. Почитать его можно ЗДЕСЬ.