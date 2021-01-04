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04.01.2021г.
С чего все начиналось. История открытия пензенского зоопарка

С чего все начиналось. История открытия пензенского зоопарка

Пн, 04.01.21 14:21
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В группе пензенского зоопарка соцсети «ВКонтакте» появился первый пост, посвященный его дню рождения. 1 января учреждение отметило юбилей – ему исполнилось 40 лет.

Как отмечается в публикации, в 1981 году зоопарк впервые распахнул свои двери для посетителей.

«Вообще открытие пензенского зоопарка – уникальный случай. Ведь обычно зоопарки создавались только в населенных пунктах с численностью жителей не менее 1 млн человек, а в Пензе в начале 80-х годов прошлого века было немногим более 500 000 жителей. На момент открытия наш зоопарк стал 12-м в Российской Федерации, а всего в СССР тогда было 32 зоопарка в наиболее крупных городах», - сообщается в группе.

Все началось с создания живого уголка в парке им. В.Г. Белинского. Сначала появился вольер с белками, следом - два лисенка и пара карликовых кур, медведица из цирка и двое маленьких медвежат. К началу 1980-х годов на площади в полгектара содержались два вида млекопитающих, 17 видов птиц, семь видов рептилий, два вида амфибий, 35 видов рыб (всего 63 вида, 472 экземпляра). Срочно потребовалось создать необходимые условия как для животных, так и для посетителей.

И тогда по инициативе Георга Мясникова - второго секретаря Пензенского обкома КПСС - и Александра Щербакова, работавшего председателем Пензенского горисполкома, было принято решение о создании в Пензе городского зоопарка.

Некоторые жители города в комментариях к посту также поделились своими воспоминаниями о первых годах работы зоопарка.

«Я работала в нашем зоопарке в 1981 году, после окончания школы. Территория была дикая - заросли камыша, осоки вокруг прудов. Яблоневый сад. По понедельникам, когда в зоопарке был выходной, мы выпускали пастись свободно лося, марала, гривистых баранов, табун пони. Звери наслаждались свободой. Правда, бараны как-то убежали, и их пришлось отлавливать уже на Московской. Поймали», - написала подписчица Светлана.

«С днем рождения!!! Это здорово, что и в нашей Пензенской области есть зоопарк. Каждый год ходим туда с детьми. И всегда интересно проводим время!» - отметила в комментариях жительница города Анжела.

Напомним, информагентство публиковало большой материал об обитателях пензенского зоопарка, многие из которых имеют непростую историю. Почитать его можно ЗДЕСЬ.

Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/zoo_pnz
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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
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14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45

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