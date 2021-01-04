В Пензенской области коронавирусом заразилось еще 200 человек

На сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о распространении заболевания на территории Пензенской области.

По состоянию на 4 января в регионе зарегистрировано 26 849 случаев заражения, в том числе за последние сутки – 200. Всего выздоровело 21 592 человека, умерло 328.

Напомним, в Пензенской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить риски заражения, необходимо пользоваться маской и антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.