В Пензенской области коронавирусом заразилось еще 200 человек

Array ( [temp] => -3 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
На сайте стопкоронавирус.рф появилась оперативная информация о распространении заболевания на территории Пензенской области.
По состоянию на 4 января в регионе зарегистрировано 26 849 случаев заражения, в том числе за последние сутки – 200. Всего выздоровело 21 592 человека, умерло 328.
Напомним, в Пензенской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить риски заражения, необходимо пользоваться маской и антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.