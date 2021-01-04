«ДТП на ровном месте». Момент аварии у «Глобуса» в Пензе попал на видео

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения двух легковушек в Пензе у «Глобуса».

Автор видео уточнил, что оно было снято 2 января.

«Это вот что? ДТП прямо на ровном месте...» - возмутился один из подписчиков.

«При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа», - прокомментировал другой пользователь.

Официальной информации о наличии пострадавших и причинах произошедшего нет.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Лучше не совершать резких маневров и перестроений.