Сколько школ и детсадов появится в Пензенской области в 2021 году

В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом России, в 2021 году в Пензенской области продолжат возводить новые учебные учреждения.

В частности, семь новых детсадов примут 930 воспитанников. Еще 170 мест создадут за счет капремонта и реконструкции уже имеющихся помещений в действующих детсадах. Всего с 2019 по 2021 годы будет построен 21 детсад, что позволит решить вопрос очередности для детей в возрасте до трех лет и сохранить 100% охват услугами дошкольного образования ребят от 3 до 7 лет.

Кроме того, в 2021 году новая школа на 225 мест появится в поселке Мичуринский Пензенского района. Начнется и строительство школы на 375 мест в поселке Чемодановка, ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

13 спортзалов в поселках и малых городах Пензенской области ждет капитальный ремонт: в них появятся современные раздевалки, душевые кабины и санитарные комнаты, новое спортивное оборудование.

Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» обретет свое здание, оснащенное самым современным оборудованием. Напомним, с 1 сентября 2019 года он работает на базе Губернского лицея, за это время было проведено 15 профильных смен.