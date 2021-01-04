Пензенцам рассказали, на какие новогодние представления сходить с детьми

В администрации Пензы сообщили, где ежедневно до 8 января организуют новогодние представления (0+), которые можно посетить с детьми.

Дневная праздничная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и жителями леса в парке им. В.Б. Белинского начинается каждый день в 12 часов. А в 16 на территории ледяного городка «Зимняя сказка» гостей встречают веселая девочка Хлопушка и ее друг Медведь, который никогда не видел, как празднуют Новый год.

В детском парке в 11 часов ежедневно до 8 января можно посмотреть новогоднее театрализованное представление «Как Машенька Снегурочкой хотела стать», принять участие в конкурсах и играх.

Кроме того, продолжает работу резиденция Дедушки Мороза в административном здании детского парка. Приемная открывается в 15 часов.