Пензенцы разрабатывают систему тушения пожаров под капотом авто

Сотрудники ПГУ разрабатывают систему пожаротушения в подкапотном пространстве автомобиля, которая станет дешевле аналогов и более безопасной для двигателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора проекта – магистранта ПГУ Алексея Морева.

«Мы разрабатываем систему пожаротушения, которая сможет эффективно справляться с возникшим пожаром или очагом возгорания под капотом автомобиля. Она включает разработанный в ПГУ пневмогидродинамический распылитель, который позволяет смешивать различные химические вещества с жидкостью, диспергировать и распылять ее», - рассказал он.

По словам Алексея Морева, существующие на рынке системы пожаротушения авто имеют свои недостатки. Например, используемый в них порошок въедается в поверхность двигателя, разъедая его. Обычный огнетушитель не всегда эффективен.

«Для того, чтобы его использовать, нужно, чтобы водитель вышел из автомобиля, открыл капот, однако приток кислорода активизирует возгорание», - пояснил пензенец.

В ПГУ разрабатывают систему, которая представляет собой несколько емкостей с охлаждающей жидкостью, антипиреном - веществом, которое препятствует возгоранию, и пенообразователем. Их устанавливают под капотом автомобиля.

«При задымлении или возникновении очага возгорания сигнал с датчиков передается на перезарядную капсулу и автономный звукоизвещатель. Одновременно с этим происходит обесточивание автомобиля за счет срабатывания автоматического предохранителя», - рассказал представитель университета.

Устройство будет вбирать в себя вещества из емкостей, смешивать и распылять. Предполагается, что система будет срабатывать на первых этапах возгорания.