В пензенских МФЦ за год оказали более 1,5 млн услуг

В минэкономики Пензенской области подвели итоги работы сети многофункциональных центров (МФЦ) за 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по состоянию на 1 января 2021 года было оказано более 1,5 млн государственных и муниципальных услуг.

«Список популярных услуг по-прежнему возглавляют услуги Росреестра – их доля от общего количества составляет 30 процентов. На втором месте - услуги социального обеспечения населения. На третьей позиции - услуги МВД России, в том числе благодаря возможности оформить и получить в многофункциональных центрах водительское удостоверение, паспорт РФ, справку об отсутствии (наличии) судимости. Традиционно востребованы услуги по регистрации пользователей на портале госуслуг, а также Пенсионного фонда», - отметил министр экономики региона Сергей Капралов.

По данным информационной аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, по итогам 2020 года уровень удовлетворенности составил 4,9 балла.

Напомним, в регионе работают 33 многофункциональных центра, в которых оказывают более 400 государственных и муниципальных услуг.