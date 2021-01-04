Более 500 человек приняли участие в лыжном забеге на Олимпийской аллее

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие более 500 человек. Для всех желающих организовали чаепитие и бесплатный прокат лыж.

Напомним, в забеге могли принять участие все желающие. Они преодолели дистанции в 2 и 4 километра. Также в рамках акции состоялись традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты».