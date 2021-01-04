В селе Лермонтово открыли обновленный дом культуры

4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в торжественной церемонии открытия дома культуры после реконструкции, а также посетил государственный музей-усадьбу В,Г. Белинского.

Глава региона, обращаясь к участникам церемонии открытия объекта культуры, отметил, что дом культуры давно требовал реконструкции, сообщает пресс-центр облправительства.

«Хорошо, что вместе нам удалось это сделать – включить объект в федеральную и областную программы, найти финансовые средства и отремонтировать. Уверен, что в дом культуры будут приходить дети и взрослые. Площадка станет местом притяжения для жителей села. Очень важно, чтобы дом культуры всегда работал и здесь кипела жизнь» - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся в восстановлении объекта ответственным лицам. Модернизацию объекта провели в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России. Заменили кровлю, окна, двери, полы, в помещениях первого и второго этажей провели отделочные работы. Также был обновлен фасад, устроен пандус для инвалидов. Кроме того, объект оснастили новым световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Для зрительного зала на 200 посадочных мест приобрели кресла, одежду сцены.

Также губернатор посетил музей-усадьбу В.Г. Белинского, ознакомился с экспозициями в мемориальном доме. Иван Белозерцев уточнил, разработана ли проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ двух зданий усадьбы (на эти цели заложено более 37 млн рублей), поручил начать работы в 2021 году.

«Надо реконструировать объект, и тогда он станет вызывать повышенный интерес, люди сюда поедут», - добавил он.

Губернатор осмотрел и здание культурного информационно-досугового центра Белинского района, построенное в 1914 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали. Иван Белозерцев распорядился проработать вопрос об источниках финансирования, чтобы обновить этот объект в ближайшее время.