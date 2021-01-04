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04.01.2021г.
В селе Лермонтово открыли обновленный дом культуры

В селе Лермонтово открыли обновленный дом культуры

Пн, 04.01.21 13:35
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4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в торжественной церемонии открытия дома культуры после реконструкции, а также посетил государственный музей-усадьбу В,Г. Белинского.

Глава региона, обращаясь к участникам церемонии открытия объекта культуры, отметил, что дом культуры давно требовал реконструкции, сообщает пресс-центр облправительства.

«Хорошо, что вместе нам удалось это сделать – включить объект в федеральную и областную программы, найти финансовые средства и отремонтировать. Уверен, что в дом культуры будут приходить дети и взрослые. Площадка станет местом притяжения для жителей села. Очень важно, чтобы дом культуры всегда работал и здесь кипела жизнь» - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он вручил почетные грамоты и благодарности отличившимся в восстановлении объекта ответственным лицам. Модернизацию объекта провели в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России. Заменили кровлю, окна, двери, полы, в помещениях первого и второго этажей провели отделочные работы. Также был обновлен фасад, устроен пандус для инвалидов. Кроме того, объект оснастили новым световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Для зрительного зала на 200 посадочных мест приобрели кресла, одежду сцены.

Также губернатор посетил музей-усадьбу В.Г. Белинского, ознакомился с экспозициями в мемориальном доме. Иван Белозерцев уточнил, разработана ли проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ двух зданий усадьбы (на эти цели заложено более 37 млн рублей), поручил начать работы в 2021 году.

«Надо реконструировать объект, и тогда он станет вызывать повышенный интерес, люди сюда поедут», - добавил он.

Губернатор осмотрел и здание культурного информационно-досугового центра Белинского района, построенное в 1914 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали. Иван Белозерцев распорядился проработать вопрос об источниках финансирования, чтобы обновить этот объект в ближайшее время.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/culture/281341/
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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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