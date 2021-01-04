В Пензенской области коронавирусом заразилось еще 40 детей

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Пензенской области сообщили актуальную на 4 января статистику.

За сутки зафиксировано 200 новых заболевших. Из них 40 – дети от месяца до 14 лет.

Больше всего новых пациентов в Пензе – 110. На втором месте – Земетчинский район (21), на третьем – Нижнеломовский (14). В Пензенском районе – 9 случаев заражения, в Кузнецком и Бессоновском – по 8, в Нировчатском – 7, в Мокшанском районе и городе Заречном – по 5.

По трое зараженных – в Каменском и Спасском районах, по двое – в Пачелмском и Лунинском, по одному – в Белинском, Бековском, Иссинском и Лопатинском.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить риски заражения, необходимо пользоваться маской и антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.