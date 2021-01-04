Офис продаж холдинга «Термодом» ждет посетителей в новогодние праздники

В новогодние праздники у нас появляется время. Время, чтобы задуматься о своих планах и желаниях. И, если вы давно мечтали о своей, теплой, уютной и комфортной квартире, самое время воплотить эту мечту в жизнь. К тому же, сейчас сделать это можно, не отпрашиваясь с работы, спокойно и без спешки.

Офис продаж холдинга «Термодом» на Радужной, 1 работает 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. Расскажите менеджерам о квартире своей мечты, ее площади и расположении. И специалисты помогут вам подобрать лучший вариант.

Например, в Пензе сейчас открыты продажи в ЖК «Новелла», где есть квартиры с черновой и чистовой отделкой. И в ЖК «Жемчужный», который расположен в пяти минутах езды от центра города. А если вам важно быть в центре событий, комфортной городской жизни, выбирайте ЖК «8 Марта».

В Спутнике вы можете подобрать квартиру в квартале для активной и безопасной жизни – «Радужные» дворы». Или, может, вы мечтаете с высоты 25 этажей из жилого комплекса комфорт-класса смотреть по утрам на просыпающийся город? Тогда ваш выбор – ЖК «Созвездие».

А если вам важно жить в доме, где сочетаются близость к природе и городской комфорт, стоит задуматься о квартире в ЖД «Лесная симфония» в Заречном.

Узнайте больше о проектах холдинга «Термодом» на termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного - бесплатный).