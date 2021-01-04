Офис продаж холдинга «Термодом» ждет посетителей в новогодние праздники

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Офис продаж холдинга «Термодом» на Радужной, 1 работает 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. Расскажите менеджерам о квартире своей мечты, ее площади и расположении. И специалисты помогут вам подобрать лучший вариант.
Например, в Пензе сейчас открыты продажи в ЖК «Новелла», где есть квартиры с черновой и чистовой отделкой. И в ЖК «Жемчужный», который расположен в пяти минутах езды от центра города. А если вам важно быть в центре событий, комфортной городской жизни, выбирайте ЖК «8 Марта».
В Спутнике вы можете подобрать квартиру в квартале для активной и безопасной жизни – «Радужные» дворы». Или, может, вы мечтаете с высоты 25 этажей из жилого комплекса комфорт-класса смотреть по утрам на просыпающийся город? Тогда ваш выбор – ЖК «Созвездие».
А если вам важно жить в доме, где сочетаются близость к природе и городской комфорт, стоит задуматься о квартире в ЖД «Лесная симфония» в Заречном.
Узнайте больше о проектах холдинга «Термодом» на termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного - бесплатный).Застройщик строения № 73 – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Застройщик строения № 71 – ООО СЗ «Земстрой». Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) – ООО СЗ «Созвездие». Застройщики ЖК «Новелла» – ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Застройщик ЖК «Жемчужный» – ООО СЗ «Термодом-Групп». Застройщик ЖК «8 Марта» – ООО ПКФ «Термодом». Застройщик ЖД «Лесная симфония» – ООО СЗ «Теплый дом». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.