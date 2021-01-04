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04.01.2021г.
Офис продаж холдинга «Термодом» ждет посетителей в новогодние праздники

Офис продаж холдинга «Термодом» ждет посетителей в новогодние праздники

Пн, 04.01.21 17:07
Просмотров: 351
В новогодние праздники у нас появляется время. Время, чтобы задуматься о своих планах и желаниях. И, если вы давно мечтали о своей, теплой, уютной и комфортной квартире, самое время воплотить эту мечту в жизнь. К тому же, сейчас сделать это можно, не отпрашиваясь с работы, спокойно и без спешки.

Офис продаж холдинга «Термодом» на Радужной, 1 работает 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 9:00 до 15:00. Расскажите менеджерам о квартире своей мечты, ее площади и расположении. И специалисты помогут вам подобрать лучший вариант.

Например, в Пензе сейчас открыты продажи в ЖК «Новелла», где есть квартиры с черновой и чистовой отделкой. И в ЖК «Жемчужный», который расположен в пяти минутах езды от центра города. А если вам важно быть в центре событий, комфортной городской жизни, выбирайте ЖК «8 Марта».

В Спутнике вы можете подобрать квартиру в квартале для активной и безопасной жизни – «Радужные» дворы». Или, может, вы мечтаете с высоты 25 этажей из жилого комплекса комфорт-класса смотреть по утрам на просыпающийся город? Тогда ваш выбор – ЖК «Созвездие».

А если вам важно жить в доме, где сочетаются близость к природе и городской комфорт, стоит задуматься о квартире в ЖД «Лесная симфония» в Заречном.

Узнайте больше о проектах холдинга «Термодом» на termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного - бесплатный).

Застройщик строения № 73 – ООО СЗ «Термодом-Ситистрой». Застройщик строения № 71 – ООО СЗ «Земстрой». Застройщик ЖК «Созвездие» (1-й и 2-й этапы) – ООО СЗ «Созвездие». Застройщики ЖК «Новелла» – ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Застройщик ЖК «Жемчужный» – ООО СЗ «Термодом-Групп». Застройщик ЖК «8 Марта» – ООО ПКФ «Термодом». Застройщик ЖД «Лесная симфония» – ООО СЗ «Теплый дом». Все проектные декларации - на https://наш.дом.рф.
Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45

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