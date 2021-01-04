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04.01.2021г.
Белозерцев поручил активизировать работу с небольшими пензенскими фермами

Белозерцев поручил активизировать работу с небольшими пензенскими фермами

Пн, 04.01.21 17:40
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4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Белинский район оценил модернизацию производственной базы агрохозяйства.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона ознакомился с работой доильного цеха, уточнил средний объем ежемесячных надоев и преимущества породы коров, составляющих дойное стадо. По словам руководителя товарищества на вере, на обновление оборудования направили 100 млн рублей.

«Не только крупные холдинги используют современные технологии. Также успешно могут развиваться, показывать высокие результаты и небольшие компании.

Надо еще больше внимания уделять этому направлению - маленьким хозяйствам, которые требуют вложений в развитие. Каждый квартал проводить занятия, встречи, обучающие семинары, обсуждения проблемных вопросов, создавать условия для обмена опытом»,- отметил Иван Белозерцев, дав соответствующее поручение регионального министерству сельского хозяйства.

Ранее информагентство сообщало о том, что в ходе рабочей поездки в Белинский район губернатор также принял участие в торжественной церемонии открытия дома культуры в селе Лермонтово после реконструкции и посетил государственный музей-усадьбу В. Г. Белинского.

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/281393/
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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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24.11.2020 13:02
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24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45

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