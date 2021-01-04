Белозерцев поручил активизировать работу с небольшими пензенскими фермами

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона ознакомился с работой доильного цеха, уточнил средний объем ежемесячных надоев и преимущества породы коров, составляющих дойное стадо. По словам руководителя товарищества на вере, на обновление оборудования направили 100 млн рублей.

«Не только крупные холдинги используют современные технологии. Также успешно могут развиваться, показывать высокие результаты и небольшие компании.

Надо еще больше внимания уделять этому направлению - маленьким хозяйствам, которые требуют вложений в развитие. Каждый квартал проводить занятия, встречи, обучающие семинары, обсуждения проблемных вопросов, создавать условия для обмена опытом»,- отметил Иван Белозерцев, дав соответствующее поручение регионального министерству сельского хозяйства.

Ранее информагентство сообщало о том, что в ходе рабочей поездки в Белинский район губернатор также принял участие в торжественной церемонии открытия дома культуры в селе Лермонтово после реконструкции и посетил государственный музей-усадьбу В. Г. Белинского.