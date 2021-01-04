Губернатор осмотрел новую спортплощадку в селе Студенка

4 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Белинский район осмотрел спортплощадку в селе Студенка и пообщался с юными спортсменами.

Как сообщает пресс-центр облправительства, объект оборудовали в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь зимой можно заняться хоккеем, а летом - мини-футболом, волейболом, баскетболом и теннисом.

Губернатор напомнил ребятам, их тренерам и родителям, что строительство площадки вели за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Свой вклад внесли и представители частного бизнеса, ведущего хозяйственную деятельность на территории района.



«Будем строить много таких площадок в районах, селах, чтобы ребята меньше сидели за компьютерами и больше занимались спортом», - подчеркнул Иван Белозерцев.



Он вручил ученикам сельской школы хоккейные клюшки и шайбы для активных занятий на открытой спортплощадке.