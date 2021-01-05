Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе

Он отметил, что собор планировали открыть в конце прошлого года, но пандемия внесла свои коррективы, поэтому сроки пришлось перенести.

«Мы думали, что в ушедшем году его откроем, но пандемия внесла коррективы. И это не связано с тем, что не хватало средств. Это связано с теми организациями, которые не смогли выполнить по объективным причинам все свои обязательства. Если иконостас должен был быть установлен к концу года, то теперь все переносится на февраль. От этого никуда не уйдешь, коллективы вынуждены были не работать в начале года, ну а потом постепенно наращивая темп, сразу не смогли прийти в состояние, чтобы сразу сделать все то, что было намечено», - сообщил владыка Серафим в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

Он напомнил, что в ушедшем году шла большая работа по созданию убранства храма.

«Появились центральная часть иконостаса, киот для Казанской иконы Божией Матери. Уже местными силами мы готовим напольные киоты для икон. Появилось много утвари – хотел бы выразить благодарность всем тем, кто в этом участвовал и кто жертвовал свои средства конкретно на подсвечники, на аналой, на иконы, - таких людей очень много. Но и, кроме того, в самом комплексе появился памятник Петру и Февронии. Началось возведение храма-усыпальницы в честь мучеников Евлампия и Евлампии, который тоже исторически был на этой площади - это проект Министерства культуры РФ, и он должен быть закончен в августе. На нижнем этаже собора будет духовно-просветителський центр, в январе должен решаться вопрос с правительством РФ о выделении средств на него. Там будет зал для проведения церковных мероприятий, это будет и музей пензенской епархии, и несколько классов воскресной церковно-приходской школы», - добавил митрополит.

Напомним, на Рождество в Спасском соборе пройдет большое ночное богослужение. Его трансляцию будет вести телеканал «Экспресс».

Большой репортаж об убранстве храма - здесь. Материал о выставке, которая работает в соборе, - здесь.