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05.01.2021г.
Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе

Владыка Серафим рассказал о ходе работ в Спасском соборе

Вт, 05.01.21 09:01
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал, какие работы проводятся сейчас в Спасском соборе, который построили на месте снесенного в советские годы храма.

Он отметил, что собор планировали открыть в конце прошлого года, но пандемия внесла свои коррективы, поэтому сроки пришлось перенести.

«Мы думали, что в ушедшем году его откроем, но пандемия внесла коррективы. И это не связано с тем, что не хватало средств. Это связано с теми организациями, которые не смогли выполнить по объективным причинам все свои обязательства. Если иконостас должен был быть установлен к концу года, то теперь все переносится на февраль. От этого никуда не уйдешь, коллективы вынуждены были не работать в начале года, ну а потом постепенно наращивая темп, сразу не смогли прийти в состояние, чтобы сразу сделать все то, что было намечено», - сообщил владыка Серафим в программе «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс».

Он напомнил, что в ушедшем году шла большая работа по созданию убранства храма.

«Появились центральная часть иконостаса, киот для Казанской иконы Божией Матери. Уже местными силами мы готовим напольные киоты для икон. Появилось много утвари – хотел бы выразить благодарность всем тем, кто в этом участвовал и кто жертвовал свои средства конкретно на подсвечники, на аналой, на иконы, - таких людей очень много. Но и, кроме того, в самом комплексе появился памятник Петру и Февронии. Началось возведение храма-усыпальницы в честь мучеников Евлампия и Евлампии, который тоже исторически был на этой площади - это проект Министерства культуры РФ, и он должен быть закончен в августе. На нижнем этаже собора будет духовно-просветителський центр, в январе должен решаться вопрос с правительством РФ о выделении средств на него. Там будет зал для проведения церковных мероприятий, это будет и музей пензенской епархии, и несколько классов воскресной церковно-приходской школы», - добавил митрополит.

Напомним, на Рождество в Спасском соборе пройдет большое ночное богослужение. Его трансляцию будет вести телеканал «Экспресс».

Большой репортаж об убранстве храма - здесь. Материал о выставке, которая работает в соборе, - здесь.

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс"
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03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
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25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
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16.11.2020 15:45

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