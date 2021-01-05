В Пензе вырос «индекс «Оливье»

В Пензе сотрудники органа государственной статистики сообщили, как за год изменились цены на традиционные ингредиенты салата «Оливье», который многие готовят на Новый год. Они сравнили данные ноября 2019-го и 2020-го годов. Расчет брался исходя из приготовления четырех порций блюда.

По данным экспертов, стоимость салата увеличилась на 7,9%, составив 344, 04 рубля. Выросла цена на все продукты. В частности, картофель стал дороже на 42%, лук репчатый – на 15,5%, колбаса вареная – на 2,9%, майонез – на 10,9%, зеленый горошек – на 12,2%, морковь – на 16,1%, яйца – на 9,4%, огурцы – на 7,6%.

Напомним, по мониторингу цен, которое проводит информагентство, за год в Пензе больше всего подорожали сахар (+127,45%), яйца (+56,41%) и гречка (+55,90%).