Что может повлиять на репродуктивное здоровье подростков

Врач пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина рассказала о том, что может вызвать проблемы с репродуктивным здоровьем подростков.

Репродуктивное здоровье - это возможность зачать, выносить и родить ребенка. Его основой является отсутствие болезней, влияющих на деторождение.За последние 15 лет рождаемость в нашей стране снизилась почти на треть.

Причин для этого - масса, в их числе - ухудшения здоровья молодежи. На сегодняшний день не могут иметь детей до 15-17% супружеских пар.

На репродуктивное здоровье человека влияет множество факторов и болезней, включая детские инфекции, например, такие как ветряная оспа, свинка. Заботиться о нем нужно начинать с внутриутробного периода. Осложнения беременности у мамы, такие как угроза прерывания, простудные заболевания, курение и употребление алкоголя могут оказывать негативное влияние на правильное формирование половых органов и их последующее полноценное функционирование.

Во все периоды жизни ребенка, особенно до полового созревания, очень важны гигиена и регулярные профилактические осмотры в детской поликлинике. Недостаточная или неправильная гигиена провоцирует воспалительные заболевания половых органов, которые без адекватного лечения могут повлиять на репродуктивное здоровье в будущем.

Профилактические осмотры необходимы для предупреждения и ранней диагностики развития гинекологических заболеваний и патологий молочных желез у девочек. Покраснения, высыпания, эрозии, папилломы, опухолевидные образования на коже наружных половых органов и промежности, травмы, выделения из половых органов у них должны быть поводом для немедленного обращения к гинекологу.

У мальчиков на состояние репродуктивного здоровья в будущем могут повлиять такие заболевания, как крипторхизм, водянка оболочек яичек, варикоцеле, паховая грыжа или другие. Важно их вовремя выявить и провести необходимое лечение.

Одной из наиболее значимых причин репродуктивных расстройств у подростков являются нарушения пищевого поведения. Вредит здоровью как недостаточное питание, так и избыточное. Избыток жировой ткани в организме подростка приводит к дисбалансу гормонов, что, в свою очередь, нарушает темпы полового развития. У девушек с ожирением выше частота нарушений менструального цикла, бесплодия, выкидышей и ниже эффективность процедуры ЭКО. У юношей с избыточным весом снижается либидо, ухудшаются показатели спермограммы в будущем, а увлечение фаст-фудом приводит куменьшению количества мужского полового гормона тестостерона.

Фастфуд, газированные напитки, полуфабрикаты или строгие диеты вместо разнообразных, полезных блюд, лишают организм подростка нужных для нормального развития веществ. Девочки должны знать, что для начала менструаций необходимо достижение минимального веса в 45-46 кг, что девушки, изнуряющие себя диетами, могут вызвать стойкое нарушение менструального цикла, а иногда их полное отсутствие. Спонтанные выкидыши и преждевременные роды чаще встречаются при неполноценном и несбалансированном питании.

Гиподинамия, присущая большинству современных детей и особенно характерная для девочек, очень вредит им. Ежедневные умеренные физические нагрузки повышают иммунитет, способствуют поддержанию нормального веса и красивой фигуры, а в будущем помогут выносить и родить здоровых детей.

Нарушения полового развития и репродуктивного здоровья часто формируются в подростковом возрасте. Негативное влияние оказывают раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, нерегулярное использование эффективной контрацепции, в результате - нежелательная беременность и аборт, заражение инфекциями, передающимися половым путем. Особенности строения матки у девочки-подростка способствует тому, что в ходе аборта очень сильно повреждаются ее стенки, что вызывает формирование многочисленных рубцов на внутренней поверхности и приводит к бесплодию, невынашиванию плода и другим проблемам.

Многие инфекции, передающиеся половым путем, опасны отсутствием симптомов, трудно лечатся и влекут за собой массу осложнений, в том числе - внематочная беременность, осложнения при родах, а также бесплодие, как мужское, так и женское.

Непоправимый вред организму подростка наносят курение, алкоголь, наркотики. Все они являются факторами, повреждающими половые клетки, и способствующими увеличению риска рождения неполноценного потомства в будущем, могут стать причиной бесплодия.Особенно к ним чувствителен организм девочки –подростка.

Негативное влияние на возможность иметь потомство может оказать слепое стремление подростков следовать «моде». Постоянное ношение тесной одежды, короткой юбки, брючек, не закрывающих голени и щиколотки, отсутствие головного убора в холодное время года приводит к нарушению кровообращения, переохлаждению, воспалительным процессам в том числе и в органах репродуктивной сферы.

С детьми, вступающими во взрослую жизнь, обсуждать «неудобные» вопросы бывает сложно, но это крайне необходимо. Доверительные отношения с родителями, привитые с детства привычки ухаживать за своим телом и вести здоровый образ жизни, информирование о последствиях рискованного поведения, являются необходимым условием сохранения репродуктивного здоровья подростка и формирования гармоничных отношений в его будущей семейной жизни.