В Пензе средний возраст матерей приближается к 30

В Пензе растет возрасте женщин, которые становятся матерями. Если в 2015-ом он составлял примерно 28 лет, то в 2019-ом – почти 29, сообщает Пензастат.

В 2019 году у 10171 жительницы региона появился ребенок. Из них – 151 двойня и одна тройня.

«Несмотря на спад рождаемости, увеличилось число детей, рожденных третьими и последующими», - отмечают в органе государственной статистики.

Увеличилось число представительниц прекрасного пола, которые решили родить малыша, перешагнув 40-летний возраст.

«Число рождений в этом возрасте составило 296 человек, что на 27 человек больше, чем в 2018 году», - говорят эксперты ведомства.