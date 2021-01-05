В Сердобске состоится фестиваль авторской песни «Большая медведица»

В городе Сердбске Пензенской области 6 февраля состоится межрегиональный фестиваль авторской песни «Большая медведица» (12+). Он начнется в 14 часов в районном доме культуры. Концерт посвятят 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Мероприятие объединит авторов, исполняющих авторские песни, а также представителей родственных жанров поэтического и театрального творчества. На него ждут представителей из различных регионов страны. Оно будет пропагандировать внутренний туризм, здоровый образ жизни и бережное отношение к природе, сообщает пресс-центр правительства региона.

Концерт пройдет под патронажем почетного председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества, Героя России, летчика-космонавта Александра Самокутяева, председателя попечительского совета пензенского областного отделения РГО Ивана Белозерцева.

Заявки на участие принимаются до 22 января на электронные почты: alians-rosto@yandex.ru и alekseymaryin@mail.ru.