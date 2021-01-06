С 1 января вырастут выплаты для неработающих пенсионеров

С 1 января на 6,3% проиндексируют выплаты для неработающих пенсионеров. Всего пересчитают около 406 тыс. страховых пенсий жителей Пензенской области, сообщает региональное отделение ПФР.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 14 374,52 рубля.

«Стоит отметить, что у каждого прибавка будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права: стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, - тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», - отмечают в пресс-службе отделения.

Там же добавляют, что для работающих пенсионеров изменении не будет. После того, как человек закончит трудиться, ему начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с учетом всех повышений за период работы.