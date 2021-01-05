В наступившем году вырастут требования для выхода на пенсию

В этом году продолжится увеличение требований к стажу и пенсионным коэффициентам для тех, кто намерен выйти на заслуженный отдых, сообщает пензенское отделение ПФР.

В 2020 году для страховой пенсии нужно было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффициента. А в 2021-ом – уже 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент. Возраст выхода на заслуженный отдых для женщин – 56,5 лет, для мужчин – 61,5 лет.

«Таким образом, во втором полугодии 2021 пенсионного возраста достигнут женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года», - отмечают в пресс-службе ведомства.

В этом году досрочно смогут закончить работать матери четырех детей. Женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста четырех детей, смогут выйти на пенсию по достижении 56 лет, если их трудовой стаж - 15 лет.

«Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях может быть установлена на два года раньше с учетом предусмотренного законодательством переходного периода», - заключили в пресс-службе.