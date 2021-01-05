Мужчина из-за непогоды оставил машину на дороге и потом ее не нашел

В Пензенской области житель Вадинского района оставил на грунтовой дороге машину, так как не смог ехать из-за перепаханного поля и непогоды. Но, вернувшись на место через неделю, ее там не нашел.

По словам мужчины, он ехал из Маркино в Скуратово на своей легковушке отечественного производства. Он решил двигаться по грунтовой дороге, идущей вдоль асфальтной. По пути увидел перепаханное поле, по которому нельзя проехать, к тому же начинался снегопад. Сельчанин оставил авто и пошел пешком.

Почти неделю он болел, поэтому сразу забрать легковушку не смог. Когда вернулся, машины на месте не было. Житель Вадинского района пошел в полицию, сообщает пресс-служба регионального отделения УМВД.

Стражи порядка установили, что к пропаже могут быть причастны два жителя Нижнего Ломова 21 и 22 лет. Они рассказали, что машина легко открылась, в бардачке был запасной комплект ключей от замка зажигания. Парни сели в авто и уехали в Нижний Ломов.

«Полицейские обнаружили похищенный автомобиль в гаражном боксе. Автомашина была частично разобрана. По словам мужчин, они планировали продать автомобиль по запасным частям», - отмечают в пресс-службе.

По факту случившегося проводят проверку. Ориентировочная сумма причиненного ущерба - около 30 тысяч рублей.