В Пензе намерены сохранить родник на ул. Ставропольской

Жители улицы Ставропольской беспокоятся за сохранность родника, из которого многие берут воду. По их словам, она оказалась под угрозой после того, как здесь началась застройка территории. В этом районе планируют возвести 15 коттеджей и бильярдную.

Пензенцы также отмечают, что из-за начавшихся работ и нарушения геодезической структуры в подвалах их домов появилась вода. Они написали обращение к губернатору региона Ивану Белозерцеву. 5 января он вместе с мэром Андреем Лузгиным и представителями городской администрации выехал на место.

Глава администрации Пензы объяснил жителям ул. Ставропольской, что застройщик родник сохранит, также компания сделала дренаж, что позволит решить проблему близости грнутовых вод, и жители смогут врезаться в него.

Губернатор поручил мэру решить вопрос с канализацией в этом микрорайоне. Без помощи власти люди не смогут провести все работы.

«Даю поручение проанализировать ситуацию в микрорайоне. Решение можно найти, инженерно-техническую часть надо проработать. Тогда обсудим проект и стоимость», - сказал Иван Белозерцев.

Также жители попросили помочь с обустройством детской площадки. Иван Белозерцев попросил их определиться с местом ее расположения и поручил Андрею Лузгину решить и этот вопрос.

Далее глава региона намерен посетить ул. Бийскую, откуда в его адрес поступает много обращений.