Какие изменения в сфере финансов ждут пензенцев в 2021 году

1. Улаживать споры с банками можно будет через финомбудсмена

С 1 января клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ломбардов и кредитно-потребительских кооперативов (КПК) смогут решать денежные споры через финансового омбудсмена. Он бесплатно рассматривает обращения не дольше 15 дней. Решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда. Узнать порядок обращения и подать заявление можно на сайте финомбудсмена. В настоящее время финансовый уполномоченный уже рассматривает денежные разногласия со страховщиками и микрофинансовыми организациями (МФО).

2. НДФЛ начнет зависеть от размера дохода

Для россиян с доходом выше 5 млн рублей в год ставка подоходного налога повысится до 15%. Уплатить 15% надо будет только на доход сверх лимита. К доходам до 5 млн рублей включительно по-прежнему применяется основная ставка - 13%.Страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества, кроме ценных бумаг, не будут учитываться при определении суммарного дохода и по-прежнему будут облагаться НДФЛ в 13%.

3. Изменятся правила расчета налога на доход по вкладам

С 2021 года Федеральная налоговая служба (ФНС) будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог. Лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход.

«На начало 2021 года ключевая ставка составляет 4,25%, значит, льготный лимит на 2021 год – 42500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма процентов по всем вашим депозитам уложится в этот лимит, вам не придется платить подоходный налог. Раз в год лимит будет обновляться», – объяснили в отделении.

4. Брокеры будут предупреждать инвесторов о расходах на сделки

С 1 января начинающие инвесторы смогут точнее оценивать свои возможные доходы от вложений в ценные бумаги или производные финансовые инструменты (ПФИ). Сейчас брокеры раскрывают свои тарифы перед заключением договора о брокерском обслуживании, но обычно не предупреждают о других возможных расходах перед каждой операцией. С 2021 года перед тем, как принять поручение клиента, у которого нет статуса квалифицированного инвестора, брокер будет обязан предоставить детальную информацию об условиях сделки. Брокер может сам выбрать способ, как предоставить данные, например, дать ссылку на страницу своего сайта. Но в любом случае информация должна быть изложена понятно и доступно, чтобы даже неопытный инвестор смог в ней быстро разобраться. Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд.

5. Предприниматели не смогут платить «вмененку»

С 1 января по всей России перестает действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Раньше ЕНВД надо было платить не с реального дохода, а с вмененного — потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес. Она варьировалась от 7 до 15%. Предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую систему налогообложения (ОСНО). Чтобы воспользоваться другим налоговым режимом, до конца года им нужно было подать в ФНС соответствующее заявление.

6. Расплатиться банковской картой можно будет даже в небольших магазинах

В новом году даже маленькие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн, а с 1 июля— до 20 млнрублей.

А с 1 ноября оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы — магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

7. Все желающие смогут узнать, во что инвестировал НПФ

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должна быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

8. Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах

С 1 октября 2021 года МФО будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше это некасалось займов меньше 50 тыс.рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации одоходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

МФО выясняют доход заемщика для расчета показателя его долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обратился) и его ежемесячных доходов. ПДН больше 50% считается высоким и указывающим на риск закредитованности человека.

Материал предоставлен пензенским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России.