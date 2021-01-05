Жители Барковки пожаловались губернатору на плохую воду и разбитую дорогу

Губернатор Иван Белозерцев 5 января посетил микрорайон Барковка в Пензе, жители которого пожаловались на целый ряд коммунальных проблем.

В частности, они сообщили об отсутствии освещения и плохом состоянии дороги на ул. Долгой. Пензенцы утверждают, что ее ни разу не ремонтировали.

«Делайте проект, закладывайте средства на ближайшей сессии Гордумы. Будем искать решение по дороге», - сказал глава региона, обращаясь к мэру Андрею Лузгину.

Градоначальник отметил, что здесь находятся близко грунтовые воды, поэтому изначально нужно провести геодезические изыскания.

Также жители Барковки отметили, что у них нет водоснабжения. Имеются только колодцы, но вода ржавая из-за большого содержания железа.

«Таких территорий в регионе много. Сразу сделать просто невозможно. Я даю поручение изыскать средства, проект нужно делать. Давайте заниматься. В этом году невозможно сделать, но проект нужен. Постараемся с дорогами и освещением максимально закрыт вопрос в этом году», - отреагировал Иван Белозерцев.

На контроль поставили и вопрос с общественным транспортом: с недавнего времени вместо автобусов сюда стали ездить только маршрутки, в которых не действуют льготы.

Ранее в ходе объезда губернатор также посетил Спутник, где сдают в эксплуатацию новую поликлинику, ул. Бийскую и ул. Ставропольскую, жители которых обращались к главе региона с жалобами на ряд проблем.