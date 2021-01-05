Пензенская область улучшила позиции в рейтинге содействия развитию конкуренции

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Пензенская область улучшила позиции в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Его подготовило Минэкономразвития РФ по итогам 2019 года.
Пензенский регион занял 19 место, поднявшись на четыре позиции вверх.
«Достижение целевых значений показателей, установленных на товарных рынках Пензенской области, составило более 96%, реализовано свыше 65% составляющих Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», - сообщает пресс-центр областного правительства.