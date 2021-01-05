В мэрии прокомментировали сообщение о травмоопасной горке на набережной

Житель Пензы в соцсети сообщил о том, что горка, установленная на набережной Суры, стала опасной. Внизу откололся лед, поэтому при катании можно получить травму.

«Неужели никто не следит за состоянием горки, дети все себе переломают, такой большой ледяной выступ, и никому нет дела? Дочь скатилась раз - ушибла ногу, следом мальчик ушиб спину», - написал автор поста накануне вечером, 4 января.

В комментариях горожане разделились на две группы: одни призывали привести горку в порядок, другие говорили, что в их детстве катались и в худших условиях.

«Раз горку поставили, кто-то должен отвечать за поддержание ее в безопасном состоянии, ведь на ней дети катаются», - отметил один из пользователей.

Ситуацию ИА «Пенза-Пресс» днем 5 января прокомментировали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» зачистили основание, сегодня проведут повторную заливку горки», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела Анастасия Соборникова.

Напомним, в Пензе горки также есть в парке Белинского в ледовом городке, на площади Ленина, на Засеке и в других микрорайонах.