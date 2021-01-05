В Пензенской области ещедневный прирост заразившихся ковидом – в районе 200

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В Пензенской области число новых подтвержденных случаев коронавируса остается в пределах 200 в сутки. Об этом говорят данные регионального операштаба.
В частности, к утру 5 января прирост составил 197 пациентов. Детей среди них на этот раз не оказалось.
Больше всего новых инфицированных – в Пензе, 160 человек. Существенный прирост – по Бессоновскому району, 11 заразившихся, в Луниснком районе и Заречном – по семь.
Жителей Пензенской области призывают не посещать близких при недомогании, при признаках простуды нужно самоизолироваться и вызвать врача.