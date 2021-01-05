В Пензенской области создадут Центр опережающей профессиональной подготовки

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В Пензенской области в этом году появится Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В нем будут вести переподготовку персонала, профиориентацию, повышение квалификации по перспективным профессиям в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».
Центр будет формировать заказ на реализацию программ опережающей профессиональной подготовки, проводить оценку результативности проведенных образовательных программ, сообщает пресс-центр регионального правительства.
При разработке программ намерены учитывать сводные данные о востребованности рабочих кадров, перечень новых и перспективных профессий, созданный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и компетенций «Ворлдскиллс».
В центре внимания также окажется квалификация педагогов и мастеров, доступность материально-технической базы. Услуги ежегодно будут получать не менее 4000 человек.