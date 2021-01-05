В ряде регионов страны ждут аномальный холод

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В ряде регионов России ожидается похолодание. В большей степени оно затронет Свердловскую, Курганскую, Омскую, Кемеровскую области и некоторые другие регионы Урала и Сибири. В некоторых субъектах, наоборот, будет теплее на 25 градусов от нормы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в некоторых регионах Урала ночью будет до минус 25 градусов. А на севере Таймыра, Якутии «температура выше нормы на 20-25 градусов».
Холодная волна накроет регионы Западной Сибири. Морозы будут доходить до 43 градусов. Ослабление холодов ожидается не раньше конца первой декады.