В России сохранится максимальный размер пособия по безработице

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Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о сохранении максимального пособия по безработице в 2021 году, который ввели для поддержки оставшихся без работы жителей в период пандемии коронавируса.
Безработные, вставшие на учет в центры занятости, будут получать от 1 500 до 12 130 рублей. До этого такая поддержка была временной и до повышения выплаты не были более 8000 рублей, сообщает ОТР.
В Росстате отмечают, что в ноябре в стране было 4 млн 600 тысяч безработных.