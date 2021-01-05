В России сохранится максимальный размер пособия по безработице

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о сохранении максимального пособия по безработице в 2021 году, который ввели для поддержки оставшихся без работы жителей в период пандемии коронавируса.

Безработные, вставшие на учет в центры занятости, будут получать от 1 500 до 12 130 рублей. До этого такая поддержка была временной и до повышения выплаты не были более 8000 рублей, сообщает ОТР.

В Росстате отмечают, что в ноябре в стране было 4 млн 600 тысяч безработных.