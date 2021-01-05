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05.01.2021г.
В мэрии рассказали о возможности восстановления катка на набережной

В мэрии рассказали о возможности восстановления катка на набережной

Вт, 05.01.21 14:33
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В Пензе идут работы по восстановлению катка на набережной, который открыли в преддверии Нового года. Доступ на него вскоре пришлось закрыть, так как лед растаял.

«Покрытие катка заливали регулярно, но сейчас потеплело, и следующая заливка будет проведена при понижении температуры воздуха до - 5 градусов в дневное время. Специалисты комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города следят за температурным режимом», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела мэрии Анастасия Соборникова.

В ряде СМИ сообщалось, что лед быстро растаял, потому что его устроили на теплотрассе.

Напомним, ранее также в мэрии сообщили, что горку на набережной приводят в прядок – там у основания испортился лед.

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/katok_na_naberezhnoy_nachal_rabotu/?sphrase_id=12057038
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05.01.2021 09:01
Откровения переболевшего коронавирусом. Пензенец рассказал, как боролся с ковидом
03.01.2021 03:40
Снеговик для Весты. Пензячка делает елочные игрушки, чтобы спасти животных
02.01.2021 08:11
Как в Пензе на новогодние праздники будут работать больницы, почта и МРЭО
01.01.2021 12:12
Один из старейших пензенских Дедов Морозов рассказал о своих приключениях
01.01.2021 09:27
Что изменится в жизни пензенцев в 2021 году
01.01.2021 08:40
Гороскоп на 2021 год
01.01.2021 06:21
Как весело встретить Новый год дома. Подборка игр от пензенских ведущих
31.12.2020 11:33
Как правильно подарить ребенку новогодний подарок
29.12.2020 20:25
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы
29.12.2020 03:00
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
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26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
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25.11.2020 10:35
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24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
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