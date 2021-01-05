В мэрии рассказали о возможности восстановления катка на набережной

В Пензе идут работы по восстановлению катка на набережной, который открыли в преддверии Нового года. Доступ на него вскоре пришлось закрыть, так как лед растаял.

«Покрытие катка заливали регулярно, но сейчас потеплело, и следующая заливка будет проведена при понижении температуры воздуха до - 5 градусов в дневное время. Специалисты комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города следят за температурным режимом», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела мэрии Анастасия Соборникова.

В ряде СМИ сообщалось, что лед быстро растаял, потому что его устроили на теплотрассе.

Напомним, ранее также в мэрии сообщили, что горку на набережной приводят в прядок – там у основания испортился лед.