В Вадинском районе у местного жителя похитили автомобиль

Легкая нажива может обернуться тюремным сроком. У жителя Вадинского района украли автомобиль, который он сам оставил в поле.

Он ехал в село Скуратово и решил воспользоваться дорогой, которая шла вдоль асфальтной. Однако поле, которое он рассчитывал пересечь, оказалось перепахано. К тому же, подвела погода - пошел снег. Мужчина, попав в непростую ситуацию, решил просто оставить автомобиль и пешком вернулся домой. Пришел он за ним лишь через неделю, так как заболел. Но машины на месте уже не было. Нашли пропажу в Нижнем Ломове, куда ее отогнали двое местных жителей.

«Молодые люди рассказали, что обратили внимание на стоящий в кювете автомобиль. Автомашина легко открылась, а в бардачке злоумышленники обнаружили запасной комплект ключей от замка зажигания. На данной машине они и уехали в Нижний Ломов. Похищенный автомобиль находился в гаражном боксе. Он был частично разобран», - сообщила начальник отдела информации и общественный связей УМВД России по Пензенской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.